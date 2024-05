Hannover. Hannover 96 verliert im Sommer seinen treffsichersten Stürmer. Cedric Teuchert wird wohl in die USA wechseln.

Angreifer Cedric Teuchert wird den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 nach dieser Saison verlassen und voraussichtlich zu dem US-Club St. Louis City SC in die Major League Soccer wechseln. Das gaben die 96er am Donnerstag bekannt.

„Für meine Familie ergibt sich jetzt nochmal eine Möglichkeit, ins Ausland zu gehen“, sagte der 27-Jährige. „Es hätte die Option bereits im Winter gegeben, aber da habe ich ganz bewusst gesagt, dass ich die Rückrunde auf jeden Fall für 96 spielen und dabei helfen möchte, die Saison so erfolgreich wie möglich zu Ende zu bringen. Ich glaube, jetzt ist auch ein deutlich besserer Zeitpunkt für einen Abschied.“

Teuchert spielte in seiner Karriere bereits für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und Union Berlin. Sein Vertrag mit Hannover 96 läuft am 30. Juni aus, so dass der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler ablösefrei in die USA wechseln kann.

© dpa-infocom, dpa:240502-99-892245/2 (dpa)