Achim (dpa/lni). Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Nacht zu Donnerstag nach einem Unfall im Landkreis Verden gestorben. In Achim verlor der Fahrer in einer Kurve in Richtung Bremen die Kontrolle über sein Motorrad, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum und einen Zaun. Ein Notarzt stellte den Tod des Fahrers fest. Warum der 42-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verlor, war der Polizei zufolge zunächst unklar. Die Landstraße, auf der es zu dem Unfall kam, war bis nachts 3.00 Uhr gesperrt. Das Motorrad wurde beschädigt.

