Holle (dpa/lni). Bei einem Unfall zweier Autos nahe Holle (Landkreis Hildesheim) sind sieben Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Eine 38 Jahre alte Autofahrerin übersah am Mittwochabend einen vorfahrtsberechtigten Wagen auf einer Bundesstraße, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau kam nach dem Zusammenstoß mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihre Kinder im Alter von 3, 8 und 14 Jahren wurden ebenfalls verletzt, wie auch die drei Insassen des anderen Autos. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. An beiden Wagen entstand Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:240502-99-886624/3 (dpa)