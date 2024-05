Hannover (dpa/lni). Ein 21-Jähriger soll seine Ex-Freundin in Hannover mit einem Messer getötet haben - jetzt muss er sich dafür vor Gericht verantworten. Der Prozess wegen Totschlags beginne am Donnerstag (14.00 Uhr) am Landgericht Hannover, teilte das Gericht mit. Die ebenfalls 21-Jährige wurde Anfang November vergangenen Jahres in Hannover mit einem Messer getötet. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft hatte es zuvor einen Streit gegeben, daher ist kein Mordmerkmal erfüllt.

Ein 21-Jähriger soll seine Ex-Freundin in Hannover mit einem Messer getötet haben - jetzt muss er sich dafür vor Gericht verantworten. Der Prozess wegen Totschlags beginne am Donnerstag (14.00 Uhr) am Landgericht Hannover, teilte das Gericht mit. Die ebenfalls 21-Jährige wurde Anfang November vergangenen Jahres in Hannover mit einem Messer getötet. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft hatte es zuvor einen Streit gegeben, daher ist kein Mordmerkmal erfüllt.

Laut Anklagebehörde kam der Mann am 7. November 2023 zur Wohnung seiner Ex-Freundin, um die Beziehung zu retten. Sie sei dagegen davon ausgegangen, dass er persönliche Sachen abholen wolle. Er habe ihr einen Ring schenken wollen, sie habe ihn jedoch aus der Wohnung gewiesen. Dann habe er mit einem Messer mehrfach auf die junge Frau eingestochen. Sie schaffte es noch, aus ihrer Wohnung im Stadtteil Vahrenwald auf die Straße zu flüchten. Auf dem Fußweg brach sie blutüberströmt zusammen, Passanten versuchten ihr zu helfen, trotzdem starb sie an ihren schweren Stichverletzungen.

Polizeibeamte entdeckten in der Wohnung den ebenfalls mit Messerstichen schwer verletzten Mann, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Krankenhaus. Noch in der Nacht wurde er notoperiert. Fünf Fortsetzungstermine sind in dem Prozess geplant.

