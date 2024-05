Hannover/Alfeld (dpa/lni). Die Polizei informiert eine Kirchengemeinde über Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter. Weil es um den Vorwurf von sexualisierter Gewalt geht, handeln die Verantwortlichen direkt.

Wegen eines Ermittlungsverfahrens im Bereich der sexualisierten Gewalt hat eine Kirchengemeinde im Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld einen Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Mann sei nebenberuflich in der Kirchengemeinde tätig, teilte die Landeskirche Hannovers am Mittwoch mit. Nach Angaben eines Sprechers hatte die Polizei die Gemeinde am Montag über die Vorwürfe informiert, die sich aktuell nicht auf die Tätigkeit des Beschuldigten in der Kirchengemeinde beziehen sollen.

Die Kirche betonte, dass die Grundsätze ihres Umgangs mit sexualisierter Gewalt bei Ermittlungen eine zwingende Freistellung von Beschuldigten vorsehen, wenn diese beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche tätig seien. Menschen, die im Rahmen mit der beruflichen Tätigkeit Kontakt mit dem Beschuldigten hatten, informierte der Kirchenkreis über Unterstützungsangebote. Dem Beschuldigten selbst sei seelsorgliche Begleitung angeboten worden.

© dpa-infocom, dpa:240501-99-879527/2 (dpa)