Hannover (dpa/lni). Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im April im Vergleich zum Vormonat um rund 2700 auf 260.200 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote liege unverändert bei 5,9 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um rund 10.000, die Quote lag damals bei 5,7 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. April vorlag.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit sei im April saisonal üblich, teilte die Arbeitsagentur mit. Vor allem jüngere Menschen profitieren davon. Mit der zunehmend besseren Witterung suchten Arbeitgeber außerdem häufiger Arbeitskräfte für saisonale Berufe. Die Arbeitgeber hätten im April gut 12.300 neue Stellen gemeldet, das seien etwa 1000 weniger als im Vormonat.

Trotzdem suchten viele Betriebe nach wie vor händeringend nach Arbeitskräften, vor allem nach Fachkräften. „Deshalb wollen wir Langzeitarbeitslose und - mit dem Job-Turbo - auch geflüchtete Menschen mit geringen Sprachkenntnissen besser und schneller in Arbeit bringen“, sagte Johannes Pfeiffer, Chef der Bundesagentur für Arbeit Niedersachsen-Bremen.

