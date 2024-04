Gifhorn (dpa/lni). In Gifhorn brennt seit den frühen Morgenstunden am Dienstag ein Discounter. Das Gebäude ist voraussichtlich vollständig zerstört.

Ein Supermarkt in Gifhorn ist am Dienstagmorgen vollständig ausgebrannt. Als die Feuerwehr gegen 5.30 Uhr alarmiert wurde, hat der Discounter bereits in Flammen gestanden, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Kurz nach Beginn der Löscharbeiten sei außerdem das Dach des Hauses eingestürzt, was den Einsatz zusätzlich erschwert habe. Der Markt sei bei Ausbruch des Feuers noch geschlossen gewesen, verletzt wurde deshalb niemand.

Die Löscharbeiten dauerten laut Angaben des Sprechers am Dienstagmorgen zunächst noch an. Wegen der starken Rauchentwicklung seien Bewohner in der Region gewarnt worden. Zudem falle der Unterricht in zwei umliegenden Schulen am Dienstag vorerst aus. Angaben zur Brandursache oder Schadenshöhe machte die Feuerwehr am Morgen nicht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240430-99-859977/2 (dpa)