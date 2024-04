Hannover (dpa/lni). An mehreren Stationen in Niedersachsen will sich Ministerpräsident Weil über gelebte Demokratie informieren. Anlass ist die Verkündung des Grundgesetzes vor 75 Jahren.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil besucht am Dienstag (ab 11.00 Uhr) zum 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes mehrere Orte gelebter Demokratie. Erste Station wird die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen bei Celle sein, wie die Staatskanzlei ankündigte. Die Aufarbeitung der deutschen Geschichte sei ein wesentlicher Baustein bei der Vermittlung und Festigung demokratischer Werte in der Gesellschaft.

Anschließend informiert sich der SPD-Politiker über das Aussteigerprogramm Aktion Neustart des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Dieses soll Menschen helfen, die extremistische Szene sicher und nachhaltig zu verlassen. Zum Abschluss besucht Weil den Verein Politik zum Anfassen, der mit Projekten und Mitmach-Aktionen Lust auf Demokratie machen will.

