Braunlage/Schierke. Wo andernorts der Tanz in den Mai gefeiert wird, findet im Harz jedes Jahr die Walpurgisnacht statt. Auch in diesem Jahr dürften daher wieder zahlreiche Menschen den Weg in das Mittelgebirge finden.

Die Walpurgisnacht lockt am Dienstag voraussichtlich wieder zahlreiche verkleidete Menschen in den Harz. Im niedersächsischen Teil des Harzes zählen die Orte Braunlage, St. Andreasberg, Bad Grund und Hahnenklee zu den Hochburgen. Dort sind unter anderem Theaterstücke, Umzüge und Hexenfeuer geplant. Im Anschluss gibt es häufig Dorffeste mit Auftritten von Musikern. Auch in Sachsen-Anhalt etwa in Schierke sind Veranstaltungen geplant.

Die Walpurgisnacht soll nach der heiligen Walburga benannt sein. Goethe hat den literarischen Grundstein für die wilden Feste gelegt - nach einer Brockenbesteigung im Jahr 1777 hielt er im „Faust“ das teuflische Treiben fest.

Nach altem Volksglauben treffen sich in der Nacht zum 1. Mai Hexen auf dem Brocken, auch Blocksberg genannt, um mit dem Teufel zu tanzen und zu feiern. Zudem wird mit viel Geschrei der Winter ausgetrieben und der Frühling begrüßt. Die Walpurgisnacht ist eine der größten Touristen-Attraktionen des Harzes.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-854306/2 (dpa)