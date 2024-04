Rinteln (dpa/lni). Nach den tödlichen Schüssen auf einen 20-Jährigen im niedersächsischen Rinteln sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Die Täter sollen nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen mit einem Auto vom Tatort geflohen sein, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Mordkommission sucht nun Zeugen, denen am Abend des 10. April verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsteil Engern aufgefallen sind. Außerdem wurde in der Nähe des Tatorts ein Fahrrad gefunden, das den Ermittlungen zufolge im Landkreis Schaumburg gekauft und im vergangenen Jahr verschenkt wurde - auch auf Hinweise zu dem Fahrrad hoffen die Ermittler.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 20-Jährigen im niedersächsischen Rinteln sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Die Täter sollen nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen mit einem Auto vom Tatort geflohen sein, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Mordkommission sucht nun Zeugen, denen am Abend des 10. April verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsteil Engern aufgefallen sind. Außerdem wurde in der Nähe des Tatorts ein Fahrrad gefunden, das den Ermittlungen zufolge im Landkreis Schaumburg gekauft und im vergangenen Jahr verschenkt wurde - auch auf Hinweise zu dem Fahrrad hoffen die Ermittler.

Die Hintergründe der Schüsse waren zunächst unklar. Der 20-Jährige war am 10. April abends in Rinteln von mehreren Tätern angegriffen und mit Schüssen lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Mindener Krankenhaus, dort starb er wenige Tage später.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-852251/2 (dpa)