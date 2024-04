Ehra-Lessien (dpa/lni). Bei einem Unfall nahe Ehra-Lessien im Landkreis Gifhorn sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer des einen Unfallfahrzeugs hatte nach Angaben der Polizei vom Sonntag beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen, beide Autos stießen frontal zusammen. Der 93-jährige Fahrer des abbiegenden Fahrzeugs und die 40-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt. Der 47-jährige Fahrer und zwei Kinder im Alter von sieben und vier Jahren im entgegenkommenden Fahrzeug erlitten leichte Verletzungen.

Bei einem Unfall nahe Ehra-Lessien im Landkreis Gifhorn sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer des einen Unfallfahrzeugs hatte nach Angaben der Polizei vom Sonntag beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen, beide Autos stießen frontal zusammen. Der 93-jährige Fahrer des abbiegenden Fahrzeugs und die 40-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt. Der 47-jährige Fahrer und zwei Kinder im Alter von sieben und vier Jahren im entgegenkommenden Fahrzeug erlitten leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Samstag auf der Straße zwischen Ehra und Boitzenhagen, wo der 93-Jährige mit seinem Fahrzeug am Waldrand in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte.

© dpa-infocom, dpa:240428-99-839148/2 (dpa)