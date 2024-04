Laatzen. Wegen eines möglichen Bombenfunds haben in Oesselse bei Hannover mehr als 2000 Bewohner ihre Häuser verlassen. Jetzt soll der Kampfmittelbeseitigungsdienst anrücken.

Wegen des Funds einer mutmaßlichen Weltkriegsbombe haben in der Region Hannover am Sonntag mehr als 2000 Bewohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die am Morgen gestartete Evakuierung des Ortes Ingeln-Oesselse bei Laatzen sei inzwischen abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Stadt Laatzen. Die Bewohner seien in einer Grundschule in einem Nachbarort untergebracht worden.

Per Hubschrauber werde nun überprüft, ob sich noch Menschen in dem Sperrgebiet aufhalten, sagte die Sprecherin. Danach könne der Kampfmittelbeseitigungsdienst seine Arbeit beginnen. „Dann werden wir sehen, ob dort tatsächlich eine Bombe liegt“, erklärte die Sprecherin. Wann die Menschen zurück in ihre Wohnungen können, ist noch offen.

