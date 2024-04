Lamspringe (dpa/lni). Ein Wohnhaus im Landkreis Hildesheim ist durch einen Brand vollständig zerstört worden. Der Schaden wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum das Feuer am Samstagabend in dem leer stehenden Haus in Lamspringe ausbrach, war zunächst unklar. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Ermittlungen dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:240428-99-837127/2 (dpa)