Vechta (dpa/lni). Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat in Vechta einen Kellerbrand bekämpft. Eine Frau kam ins Krankenhaus, zahlreiche weitere Bewohner wurden evakuiert. Das Haus wurde stark beschädigt.

Mehr als 100.000 Euro Schaden hat ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Vechta verursacht. Einer Anwohnerin fiel am Donnerstagabend der Brandrauch auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Bewohner wurden von den Einsatzkräften aus ihren Wohnungen und von Balkonen evakuiert. Eine Frau wurde anschließend aufgrund einer möglichen Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Rund 130 Kräfte mehrerer Feuerwehren sowie mehrere Polizeiwagen, Rettungskräfte und Notärzte waren den Angaben zufolge vor Ort. Die Ursache für den Brand blieb am Freitag zunächst unklar, ebenso wie die genaue Anzahl der evakuierten Bewohner und mögliche Auswirkungen auf die benachbarten Wohnhäuser. Die Ermittlungen dauern an.

