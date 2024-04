Osnabrück (dpa/lni). Der Abstieg ist kaum noch abzuwenden für den VfL Osnabrück. Dennoch geht es für die Lila-Weißen noch um einiges.

Trotz des immer wahrscheinlicher werdenden Abstiegs aus der 2. Fußball-Bundesliga fordert Osnabrücks Trainer Uwe Koschinat von seinem Team weiter vollen Einsatz. „Es darf unter mir kein Auslaufen geben. Ich verlange von dieser Truppe bis zum letzten Tag das absolute Maximum“, sagte Koschinat mit Blick auf die Partie beim 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Nach dem bitteren 0:3 gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Samstag liegen die Lila-Weißen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Die Chance auf die Rettung ist nur noch theoretischer Natur. Dennoch sieht Koschinat, der seinen Vertrag beim VfL in dieser Woche unabhängig von der Ligazugehörigkeit verlängert hat, seine Mannschaft in der Pflicht.

„Den positiven Eindruck der Rückrunde dürfen wir auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Deshalb waren Tonalität und Schärfe in dieser Woche eine andere“, sagte der Osnabrücker Trainer. „Es ist ein großer Unterschied, ob es am Ende ein knapper Abstieg war, bei dem du eine super Rückrunde gespielt hast. Oder ob du hinten 'raus wieder loslässt.“ In der Rückrunde hat der VfL bislang 15 Punkte geholt, in der Hinserie waren es aber nur neun Zähler.

© dpa-infocom, dpa:240426-99-820905/2 (dpa)