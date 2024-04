Bremervörde. Der sechsjährige Arian ist weiter verschwunden. Der Junge wird seit Montag vermisst. Die Suche geht weiter.

Auch in der vierten Nacht in Folge ist der sechs Jahre alte Arian aus Elm im Norden Niedersachsens vermisst geblieben. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen hätten bisher nicht zum Erfolg geführt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Die Suche gehe aber weiter.

Arian wird seit Montagabend vermisst. Zuletzt wurde er laut Polizei gegen 19.15 Uhr in seinem Wohngebiet gesehen. Eine Überwachungskamera hätte ihn demnach dabei gefilmt, wie er in Richtung eines angrenzenden Waldes gelaufen sei. Möglicherweise sei der Sechsjährige von dort an einem Rapsfeld vorbei über eine unbefestigte Straße in das Waldstück gegangen, hieß es am Mittwochabend. Wie die Polizei mitteilte, ist der Junge Autist und reagiert nicht auf Ansprache.

Seit Montag sind Hunderte Einsatzkräfte und Helfer auf den Beinen und durchsuchen die Gegend rund um das betroffene Wohngebiet. Aufgrund der niedrigen Temperaturen und der vergleichsweise leichten Bekleidung Arians - er trug einen Pullover, aber keine Jacke - beschrieb die Polizei die Lage als sehr ernst.

Bei ihrer Suche setzen die Helfer auch ungewöhnliche Mittel ein. So wurden am Donnerstagabend in den Ortschaften Elm, Estorf und Brobergen sogenannte Skybeamer aufgestellt. Dabei handelt es sich Projektionsscheinwerfer, die einen Lichtkegel in den Himmel projizieren. Zudem wurden Kinderlieder abgespielt. Ziel war es laut einer Polizeisprecherin, Anreize für den vermissten Jungen zu setzen, diese Bereiche aufzusuchen.

Taucher stiegen am Donnerstag zudem in mehrere Tümpel. Zunächst brachte dies keine neuen Erkenntnisse. Die Helfer hängten bei der Suche auch Luftballons und Schokolade auf in der Hoffnung, so den Jungen zu finden. Laut Feuerwehr durchkämmten Kräfte das Gebiet entlang des Flusses Oste in nördliche Richtung.

Bei der Suche unterstützte auch die Bundeswehr. Unter anderem waren 250 Soldaten, sowie ein Tornado-Flugzeug im Einsatz, das Luftaufnahmen mit einer Wärmebildkamera erstellte.

