Stade (dpa/lni). Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Stade suchen die Ermittler der Mordkommission nach wichtigen Zeugen. Das Opfer war bei einer Auseinandersetzung am 22. März durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden und einen Tag später im Krankenhaus gestorben. Die Beamten ermitteln gegen den unbekannten Angreifer wegen Mordes.

Besonders wird nach Gästen aus einem Restaurant nahe eines Kinos in der Stader Innenstadt gesucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es handele sich um einen Mann, der zur Tatzeit mit vier Kindern dort gegessen habe. Zudem suchen die Beamten nach einem Mann und einer Frau, die mit zwei Jungen und einem Mädchen in einem weiteren Restaurant waren und die Auseinandersetzung vor dem Lokal beobachtet haben könnten. Eine Frau habe ein Video aus einem fahrenden Auto von einem Parkplatz aus kurz nach der Tat aufgenommen, auch sie wird von der Polizei als Zeugin gesucht.

Die Situation war nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen am Hafen laut Polizei eskaliert. Die Insassen waren aneinander geraten. Vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung war der 35-Jährige dann mit dem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter konnte entkommen.

