Hannover (dpa/lni). Sportlich geht es für Hannover 96 und Hertha BSC in dieser Zweitliga-Saison um nichts mehr. Dennoch erwartet beide am Freitag in Berlin eine große Kulisse.

Aus dem Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga hat sich Hannover 96 bereits vor zwei Wochen verabschiedet. Dennoch wollen den Tabellenfünften am Freitagabend rund 7000 Fans beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky) unterstützen. Insgesamt rechnen die Berliner mit 55.000 Zuschauern.

„Wir sind für die Planungen für die neue Saison schon sehr weit. Für uns geht es jetzt darum, den bestmöglichen Tabellenplatz zu erzielen“, sagte Trainer Stefan Leitl am Donnerstag. „Wir werden in den letzten vier Spielen die bestmögliche Mannschaft aufs Feld bringen, um so viele Punkte wie möglich für 96 zu holen.“

© dpa-infocom, dpa:240425-99-805215/2 (dpa)