Köln. Schiedsrichterin Miriam Schwermer leitet am 9. Mai das DFB-Pokalfinale der Fußballerinnen zwischen Meister FC Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg in Köln. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Der 29 Jahre alten Unparteiischen aus Ballenstedt in Sachsen-Anhalt assistieren Katrin Rafalski und Katharina Kruse. Als Vierte Offizielle fungiert Christine Weigelt.

Schwermer hat in ihrer Karriere bereits 18 DFB-Pokalspiele der Fußballerinnen geleitet. In dieser Saison war sie bei zwei Spielen im Einsatz, unter anderem beim Achtelfinale des VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen (5:0). Seit 2014 ist sie in der Bundesliga aktiv.

