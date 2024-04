Bramsche. Ein Mann aus Bramsche bei Osnabrück ist wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel, Geldwäsche und der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung festgenommen worden. Einsatzkräfte von Polizei und Zoll durchsuchten am Donnerstag mehr als zehn Objekte in Bramsche, Osnabrück, Bad Essen, Ostercappeln und in Luxemburg, teilte die Polizei mit. Gegen den 64 Jahre alten Geschäftsführer einer Firma werde schon seit rund zwei Jahren ermittelt. Er soll Geldwäsche in Millionenhöhe und gewerbsmäßige Steuerhinterziehung betrieben haben. Außerdem soll er an dem Schmuggel von rund drei Tonnen Cannabis beteiligt gewesen sein.

Ein Mann aus Bramsche bei Osnabrück ist wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel, Geldwäsche und der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung festgenommen worden. Einsatzkräfte von Polizei und Zoll durchsuchten am Donnerstag mehr als zehn Objekte in Bramsche, Osnabrück, Bad Essen, Ostercappeln und in Luxemburg, teilte die Polizei mit. Gegen den 64 Jahre alten Geschäftsführer einer Firma werde schon seit rund zwei Jahren ermittelt. Er soll Geldwäsche in Millionenhöhe und gewerbsmäßige Steuerhinterziehung betrieben haben. Außerdem soll er an dem Schmuggel von rund drei Tonnen Cannabis beteiligt gewesen sein.

Bei der Festnahme des Verdächtigen und den Durchsuchungsmaßnahmen waren Einsatzkräfte von Polizei und Zoll beteiligt. Auch Europol unterstützte den Einsatz mit Ermittlungen im Vorfeld und am Einsatztag, teilten die Ermittler mit.

© dpa-infocom, dpa:240425-99-803694/3 (dpa)