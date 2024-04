Georgsmarienhütte (dpa/lni) –. In Georgsmarienhütte kommt es zu einem Unfall zwischen einer Frau auf einem Fahrrad und einem Auto. Die Fahrradfahrerin wird am Kopf verletzt.

In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Fahrradfahrerin habe bei dem Unfall mit einem Auto am Donnerstagmorgen Verletzungen am Kopf erlitten, sei aber zunächst noch ansprechbar gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und ein Notarzt seien vor Ort. Der Ablauf des Unfalls müsse noch ermittelt werden.

