Bremerhaven. Für den Abtransport seiner kiloschweren mutmaßlichen Beute braucht ein Mann in Bremerhaven eine Schubkarre. Polizisten stoppen den Mann und entdecken eher ungewöhnliches Diebesgut.

Beim Abtransport von 84 Kilogramm eingelegten Peperoni mit einer Schubkarre ist ein mutmaßlicher Dieb in Bremerhaven von der Polizei gestoppt worden. Die Beamten entdeckten den 23-Jährigen mit seiner scharfen Fracht in der Nacht zum Mittwoch auf einem Gehweg in Bremerhaven-Lehe, wie die Polizei mitteilte. Die Peperoni waren demnach in mehrere Kanister gefüllt, die der Mann in der Schubkarre umherfuhr. Woher der 23-Jährige die Lebensmittel hatte und wohin er damit wollte, dazu konnte er laut den Beamten „keine plausiblen Angaben“ machen. Die Polizei nahm deshalb Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls auf und sucht nun nach dem Eigentümer der Peperoni.

Bislang sei völlig unklar, woher die großen Mengen stammten, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Möglich sei die Herkunft etwa aus einem gastronomischen Betrieb oder aus einem Handelsgeschäft. Die Polizei ruft auch mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Die Peperoni stellten die Beamten zusammen mit anderen Gegenständen, die der 23-Jährige bei sich hatte, sicher - darunter ein Turnbeutel, Parfüm und Elektronikartikel.

© dpa-infocom, dpa:240424-99-791251/2 (dpa)