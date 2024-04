Hannover (dpa/lni). Tarifeinigung im Speditions- und Logistikgewerbe in Niedersachsen: Die Gewerkschaft Verdi berichtet von einem Lohnplus, konnte aber nicht alle Forderungen durchsetzen.

Rund 50.000 Beschäftigte der Speditions- und Logistikbranche in Niedersachsen bekommen nach Gewerkschaftsangaben mehr Gehalt. Mit den Arbeitgebern habe es eine Einigung gegeben, die eine Entgelterhöhung um 6,2 Prozent ab dem 1. Mai 2024 und eine weitere Erhöhung um 3,8 Prozent ab dem 1. Dezember 2024 vorsehe, teilte Verdi am Dienstag in Hannover mit. Der Tarifvertrag sieht demnach eine Laufzeit bis September 2025 vor. Die Ausbildungsvergütungen werden laut Verdi ab Mai 2024 um 10 Prozent angehoben. Eine Erhöhung der Jahressonderzahlung konnte aber nicht durchgesetzt werden, wie Verdi weiter mitteilte.

