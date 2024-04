Hannover (dpa/lni). Der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag im kommenden Jahr in Hannover soll Menschen zum Mitmachen und Einmischen einladen. „Mutig - stark - beherzt: So wollen wir 2025 in Hannover Kirchentag feiern“, erklärte Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund am Dienstag bei der Vorstellung der Kampagne. Man gehe den Krisen und Konflikten der Zeit nicht aus dem Weg, sondern ringe gemeinsam um die besten Lösungen. Es gehe um Diskutieren, Streiten und Begegnen auf Augenhöhe. Besonders im Fokus stehen die Themen und Anliegen junger Menschen.

Der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag im kommenden Jahr in Hannover soll Menschen zum Mitmachen und Einmischen einladen. „Mutig - stark - beherzt: So wollen wir 2025 in Hannover Kirchentag feiern“, erklärte Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund am Dienstag bei der Vorstellung der Kampagne. Man gehe den Krisen und Konflikten der Zeit nicht aus dem Weg, sondern ringe gemeinsam um die besten Lösungen. Es gehe um Diskutieren, Streiten und Begegnen auf Augenhöhe. Besonders im Fokus stehen die Themen und Anliegen junger Menschen.

Entscheidend für Diskussionen um Frieden, Freiheit, Demokratie und Zusammenhalt sei nicht, wo jemand herkommt oder an wen er glaubt, sondern wo jemand hin will, betonte Siegesmund. Es gehe um eine gemeinsame Zukunft. Die Kampagne solle vor allem für junge Menschen ansprechend sein. Gleichzeitig stelle sie Menschen verschiedener Hautfarbe, verschiedenen Alters und verschiedenen Geschlechts in den Mittelpunkt. Das sei ein klares Bekenntnis zur Vielfalt der Schöpfung und zum Wunsch nach Vielfalt innerhalb der Kirche, wie Kristin Schneider, stellvertretende Vorsitzende der Landesjugendkammer der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, mitteilte.

Geplant sind rund 1500 Veranstaltungen an fünf Tagen - darunter gesellschaftspolitische Diskussionen, interreligiöse Dialoge, geistlich-theologische Formate sowie große und kleine Kulturveranstaltungen. Der Kirchentag ist vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 in Hannover geplant.

