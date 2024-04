Meppen (dpa/lni). Unbekannte sind in drei Windkraftanlagen in Meppen eingebrochen und haben insgesamt rund 750 Meter Kupferkabel gestohlen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Einbruch soll demnach zwischen vergangenem Freitag und Montag gewesen sein.

Unbekannte sind in drei Windkraftanlagen in Meppen eingebrochen und haben insgesamt rund 750 Meter Kupferkabel gestohlen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Einbruch soll demnach zwischen vergangenem Freitag und Montag gewesen sein.

© dpa-infocom, dpa:240423-99-773669/2 (dpa)