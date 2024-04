Vechta (dpa/lni). Der Stoppelmarkt in Vechta bekommt in diesem Jahr Besuch vom Bundeskanzler: Olaf Scholz soll am 19. August beim traditionellen Montagsempfang der Stadt Vechta die Festrede halten. „Die Zusage unseres Kanzlers ist die größte Wertschätzung für alle Schausteller des Marktes, für die Menschen in der Region und natürlich für unseren Stoppelmarkt“, sagte Vechtas Bürgermeister Kristian Kater, der am Montag dem SPD-Politiker am Rande der Industriemesse in Hannover die Einladung überreichte. Im vorigen Jahr hatte der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach vor rund 1000 Gästen gesprochen.

Das Volksfest findet seit 726 Jahren statt und wird in diesem Jahr vom 15. bis 20. August gefeiert. Jährlich kommen rund 800.000 Besucherinnen und Besucher.

