Quakenbrück (dpa/lni). Ein 58-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Streit mit einem Autofahrer im Landkreis Osnabrück von seinem Fahrrad geschubst worden und hat sich dabei schwer am Knie verletzt. Die Verletzung macht eine Operation erforderlich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 58-Jährige war am Sonntagabend in Quakenbrück mit einem 31-jährigen Autofahrer in einen Streit geraten. Als der 58-Jährige mit seinem Fahrrad wegfahren wollte, schubste ihn der Autofahrer, wodurch er vom Rad stürzte und sich am Knie verletzte.

Der 31-Jährige begründete seine Tat damit, dass der 58-jährige Radfahrer zuvor seine Ehefrau und Beifahrerin beleidigt haben soll. Der verletzte Radfahrer streitet das ab. Gegen beide Beteiligten wurde eine Anzeige wegen Beleidigung gestellt, gegen den 31-Jährigen zudem wegen Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:240422-99-760479/3 (dpa)