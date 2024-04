Esterwegen (dpa/lni). Ein zehn Jahre alter Junge ist bei einem Unfall mit einem elektrischen Zweirad in Esterwegen im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Ein bisher unbekannter Mann sei zusammen mit dem Jungen auf dem Zweirad auf einer Sandfläche neben einer Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Noch sei unklar, ob es sich dabei um einen Elektroroller oder um ein E-Bike handelte. Zuvor seien die Eltern des Kindes mit dem Mann ins Gespräch gekommen. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach betätigte der Zehnjährige während der Fahrt plötzlich den Gashebel und die beiden stürzten. Der Junge wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Der Fahrer fuhr am Samstagnachmittag - noch bevor die Rettungskräfte eintrafen - davon. Er schien unter Schock zu stehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können.

© dpa-infocom, dpa:240421-99-753571/2 (dpa)