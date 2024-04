Osterwieck. Auch, wenn es gerade noch sehr frisch ist im Harz: Die Wandersaison wird eingeläutet. Besonders beliebt im Mittelgebirge ist das Wandern und Stempelsammeln. In diesem Jahr gibt es neue Schwerpunkte.

Mit einem Treffen von Wanderern startet die Harzer Wandernadel am Sonntag in die neue Saison. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Jahr auf die Region Huy-Fallstein gerichtet sowie auf den Dichter und Naturliebhaber Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), dessen 300. Geburtstag gefeiert wird. Zu seinem Ehren wurden im aktuellen Stempelheft sieben Standorte hervorgehoben, die im Zusammenhang mit Klopstock stehen. Insgesamt biete das Stempelheft über 15 neue Ausflugsziele mit der Möglichkeit einen Stempel zu erwandern. Wandern und Stempeln im Harz ist seit Jahren sehr beliebt.

Stempelstellen gibt es an 222 Plätzen im Harz, an Aussichtspunkten, Wandergaststätten und Schutzhütten sowie historischen Stätten. Die Stempel können in einen Wanderpass gedrückt werden. So können Stempel für Wanderabzeichen verschiedener Leistungsstufen gesammelt werden. 222 Stempelabdrücke sind nötig, um Harzer Wanderkaiser oder Wanderkaiserin zu werden - 2023 gab es der Harzer Wandernadel GmbH zufolge rund 1850 solcher Abzeichen. Es geht aber auch deutlich bequemer: das Bronze-Abzeichen mit mindestens acht Stempeln erwarben etwa 10.000 Wanderer. Dazwischen sind viele verschiedene Stufen möglich, die im vergangenen Jahr viele Tausend Mal absolviert wurden.

