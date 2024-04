Hannover (dpa/lni). Die Bezüge der niedersächsischen Landtagsabgeordneten werden im Sommer steigen. Die Anhebung orientiert sich an der allgemeinen Entwicklung von Einkommen und Preisen im Land.

Die 146 Landtagsabgeordneten in Niedersachsen bekommen von Juli an mehr Geld. Die Grundentschädigung wird um etwa 470 Euro auf rund 8100 Euro angehoben (plus 6 Prozent). Die pauschale Aufwandsentschädigung steigt um etwa 80 Euro auf rund 1700 Euro (plus 5 Prozent). Insgesamt werden die Abgeordneten also rund 550 Euro im Monat mehr erhalten als bisher. Das hat der Landtag am Mittwochabend nach einem Antrag von SPD, CDU und Grünen einstimmig beschlossen.

Grundlage für die Anhebung der Grundentschädigung ist die allgemeine Einkommensentwicklung in Niedersachsen. Die höhere Aufwandsentschädigung orientiert sich an der Preisentwicklung im Land. Beides ist gesetzlich festgelegt.

