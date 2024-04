Bad Harzburg (dpa/lni). Auch bei schlechtem Wetter sollen Urlauber den Burgberg in Bad Harzburg besuchen. Eine neue Attraktion soll dabei helfen.

Mit einem neuen Animationskino will ein Unternehmen auch an regnerischen Tagen Urlauber in den Harz locken. Im neuen Burgbergcenter am Fuß des namensgebenden Berges in Bad Harzburg soll unter anderem die Geschichte der Harzburg erzählt werden, wie die Geschäftsführerin des Co-Betreibers Harzventure, Eva Ronkainen-Kolb, sagte.

Etwa 2,8 Millionen Euro kostete die Einrichtung demnach. Sie wurde am Mittwoch offiziell eingeweiht und soll ab Donnerstag für Besucher öffnen. Am Samstag ist zudem ein Familienfest geplant.

In dem neuen Kino wird die Geschichte der Flucht des jungen Königs Heinrichs IV. von der Harzburg gezeigt. Dabei werde auch historisches Wissen über die Harzburg und den König vermittelt. Während der Vorführung werde ähnlich wie in Freizeitparks auch Wasser gespritzt oder Wind geblasen. Der Film „Hickhack um die Harzburg“ ist den Angaben nach an einen Comic des Bad Harzburgers Thomas Dahms angelehnt.

Neben dem Kino soll es im Burgbergcenter auch ein Restaurant und einen Souvenirshop, eine Toilette mit Wickeltisch sowie einen Ticketshop für die bisherigen Angebote geben. Am Burgberg gibt es bereits einen Baumwipfelpfad, eine Seilrutsche und eine Seilbahn.

© dpa-infocom, dpa:240417-99-711468/2 (dpa)