Hamburg. Der Hamburger erwischt den Kriminellen beim Versuch, seinen teuren Wagen zu stehlen. Dann eskaliert die Situation völlig.

Dieser Hamburger wollte seinen BMW wirklich nicht hergeben: Ein 40 Jahre alter Mann hat einen Dieb in Hannover beim Versuch, seinen Wagen zu stehlen, erwischt und mit allen Mitteln davon abgehalten. Am Ende landeten beide Männer mit teils schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Niedersachsen: BMW-Fahrer schlägt Dieb in die Flucht

Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilte, hatte sich der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter gegen 17.30 Uhr Zugang zu dem vor einem Elektronikmarkt an der Hildesheimer Straße im Stadtteil Würfel geparkten BMW verschafft. „Noch bevor er mit dem fremden Fahrzeug losfahren konnte, wurde er von dem 40-jährigen Fahrzeughalter angesprochen“, wie Polizeisprecher Pratheepan Santhiralingam mitteilte. Auf dem Gehweg gerieten die Männer in eine Prügelei. Dabei wurde der 31 Jahre alte Dieb schwer und der 40-Jährige leicht verletzt.

Der Hannoveraner flüchtete zunächst vom Tatort, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei an der Marthastraße festgenommen. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Auch der 41-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen versuchten Diebstahls eines Pkw und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sollen sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511/109-3617 in Verbindung setzen.