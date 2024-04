Bispingen (dpa/lni). Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Laster auf der Autobahn 7 bei Bispingen im Landkreis Heidekreis ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein 29-jähriger Autofahrer sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach am Steuer eingeschlafen und dadurch mit seinem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort prallte er in das Heck eines Lasters, der gerade auf die Autobahn auffahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich das Auto unter den Lkw.

Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall schwer und seine 24 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Für die Ermittlungen und die Aufräumarbeiten wurde die A7 im Bereich Bispingen am Dienstagabend in Richtung Hamburg für rund drei Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240417-99-708130/3 (dpa)