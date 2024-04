Hannover (dpa/lni). Ein Mann ist in Hannover von einem Unbekannten ausgeraubt und schwer verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach habe der Täter den 19-Jährigen auf einem Fußweg angesprochen und ihn sofort angegriffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend schlug er ihn mehrfach mit einem Schlagring, bedrohte ihn mit einem Messer und nahm ihm seine Wertgegenstände ab. Bei dem Angriff stürzten beide Männer in einen Bach.

Ein Mann ist in Hannover von einem Unbekannten ausgeraubt und schwer verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach habe der Täter den 19-Jährigen auf einem Fußweg angesprochen und ihn sofort angegriffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend schlug er ihn mehrfach mit einem Schlagring, bedrohte ihn mit einem Messer und nahm ihm seine Wertgegenstände ab. Bei dem Angriff stürzten beide Männer in einen Bach.

Der Angreifer konnte zu Fuß flüchten. Der 19-Jährige wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten ermitteln nun wegen schweren Raubes und suchen nach Zeugen, die die Tat am frühen Montagabend beobachtet haben.

© dpa-infocom, dpa:240417-99-706906/3 (dpa)