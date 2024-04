Bremen. Ein junger Mann soll nicht mit dem Lebensstil seiner Schwester einverstanden gewesen sein und sie deshalb erstochen haben. Der Mordprozess beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Bremen, wie das Gericht vorab mitteilte. Der 24-Jährige soll seine Schwester umgebracht haben, um vermeintlich seine Ehre wiederherzustellen.

Ein junger Mann soll nicht mit dem Lebensstil seiner Schwester einverstanden gewesen sein und sie deshalb erstochen haben. Der Mordprozess beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Bremen, wie das Gericht vorab mitteilte. Der 24-Jährige soll seine Schwester umgebracht haben, um vermeintlich seine Ehre wiederherzustellen.

Nach Angaben des Gerichts suchte der Angeklagte die 23-Jährige an einem Dezemberabend in ihrer Wohnung auf. Dort soll er mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine Schwester eingestochen haben. Sie wurde unter anderem an der Lunge und am Herzen verletzt und starb noch am Tatort. Der Somalier rief nach der Tat selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein Urteil könnte Ende Mai fallen.

© dpa-infocom, dpa:240416-99-697934/3 (dpa)