Braunschweig (dpa/lni). Wegen des Großbrandes in einem Braunschweiger Industriegebiet warnt die Stadt davor, Wasser aus nahegelegenen Flüssen zu nutzen oder zu trinken. Durch das Feuer gelange Löschwasser mit Brandrückständen in die Bäche Wabe und Mittelriede, teilte die Stadtverwaltung am frühen Dienstagabend mit. Deshalb sollten die Flüsse nicht genutzt werden. „Auch Tiere wie etwa Hunde sollten von den Gewässern ferngehalten werden“, teilte die Stadtverwaltung weiter mit.

Am Dienstagmittag war nahe dem Schöppenstedter Turm im Osten der Stadt in einer Firma für die Entwicklung und Abfüllung von Aerosolen und Sprayprodukten ein Feuer ausgebrochen. Es gab mehrere Explosionen und eine große Rauchentwicklung. Laut den Einsatzkräften bestand auch am frühen Dienstagabend noch Explosionsgefahr um den Brandort. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

