Am Mittwoch sollen in Niedersachsen besonders viele Laster und Transporter kontrolliert werden. Das Bundesland beteiligt sich an einem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto „Güterverkehr im Blick“, wie das niedersächsische Innenministerium am Dienstag mitteilte. 270 Polizisten und Polizistinnen sollen demnach an 19 Orten Fahrzeuge kontrollieren.

Der Druck, Transporte möglichst pünktlich und günstig anzubieten, gehe zu häufig zulasten der Fahrer und Fahrerinnen, der Umwelt oder der Fahrzeugsicherheit, sagte Niedersachsen Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Die Polizisten sollen deshalb unter anderem den technischen Zustand der Fahrzeuge, die Ladungssicherheit oder die Fahrtüchtigkeit der Fahrer überprüfen.

Zudem sollen die Beamten über Gefahren und mögliche Fehler im Straßenverkehr aufklären. Der Präsident der Landesverkehrswacht Niedersachsen, Heiner Bartling, appellierte in dem Zusammenhang an die Fahrer, im Verkehr mehr Rücksicht zu nehmen. Trotz vieler Sicherheitssysteme an den Fahrzeugen und Verbesserungen im Verkehrsfluss sei menschliches Fehlverhalten eine häufige Unfallursache.

