Celle (dpa/lni). Am Montagabend wird in Celle ein 40-Jähriger tot aufgefunden. Am Tag darauf gibt es bereits einen Verdacht.

Ein 40-Jähriger ist in Celle vermutlich getötet worden. Ein dringend Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Dabei handelt es sich demnach um einen 44-Jährigen in dessen Wohnung das Opfer am Montag gefunden wurde. Er sei am Dienstag festgenommen worden. Die Obduktion hätte auf einen gewaltsamen Tod hingedeutet, hieß es. Weitere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Ermittlungen dauern an.

