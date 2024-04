Hannover (dpa/lni). Für Obdachlose gibt es in Hannover jetzt eine mobile Dusche. Die Stadt Hannover und der Malteser Hilfsdienst haben einen eigens dafür gebauten Duschanhänger in Betrieb genommen. Es sei das erste Projekt dieser Art in Niedersachsen, teilte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag mit. Das Projekt heißt „Mobalni - das mobile Badezimmer für Menschen auf der Straße“.

Das Gefährt misst fast 19 Meter und besteht aus einer Zugmaschine und einem zweiachsigem Anhänger. Der mobile Duschanhänger fährt verschiedene Plätze in der Innenstadt an. Wohnungslosen Menschen stehen dann drei Badezimmer im Anhänger für jeweils 20 Minuten zur Verfügung. Eine der Duschkabinen ist mit einer Hebebühne ausgestattet, damit auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität duschen können.

Der Duschanhänger fasst bis zu 1500 Liter Frischwasser und hat einen Abwassertank samt Gastherme. Er kann das ganze Jahr über betrieben werden. Bis zu 25 Personen können dort pro Tag duschen, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Im Vorbereich des Duschanhängers gibt es Tee und Kaffee. Auch frische Unterwäsche samt Hygieneartikeln werden bei Bedarf ausgegeben.

„Mit diesem einmaligen Projekt in Niedersachsen bieten wir Menschen auf der Straße einen niedrigschwelligen Zugang zu Hygiene und Hilfsangeboten in Hannover“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Rund 350.000 Euro hat das Projekt bisher gekostet, dazu kommen die Betriebskosten. Neben Spendern und Unterstützern trägt die Stadt Hannover einen wesentlichen Anteil der Kosten.

