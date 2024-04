Oldenburg (dpa/lni). In Oldenburg wird es ein neues Stadion geben. Sehr zur Freude des VfB Oldenburg. Der Fußball-Regionalligist profitiert am meisten davon.

Oldenburg bekommt ein neues Fußball-Stadion. Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am Montagabend mit großer Mehrheit den Neubau einer Arena. Das Stadion an der Maastrichter Straße soll ein Fassungsvermögen von 10.000 Zuschauern haben und damit größer werden als ursprünglich geplant. Zunächst waren nur 7500 Plätze vorgesehen. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro, die Stadt muss jährlich 2,2 Millionen Euro zuschießen.

Laut Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) schrieb der Rat mit seiner Entscheidung „ein Stück Stadtgeschichte“. Die Stadt will für den Bau einen Totalunternehmer beauftragen. Mit der Fertigstellung des Stadions, in dem vor allem Fußball-Regionalligist VfB Oldenburg seine Spiele austragen wird, rechnet die Stadt im Jahr 2027.

„Wir haben uns in den Armen gelegen, wie beim Aufstieg gegen BFC Dynamo“, sagte VfB-Geschäftsführer Michael Weinberg der „Nordwest Zeitung“. „Dass es ein Stadion mit 10.000 Zuschauern wird, ist überragend und die beste Konstellation, die wir uns vorstellen können. Es hätte nicht besser laufen können.“

