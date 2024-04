Aurich (dpa/lni). Bei einem mutmaßlichen Wolfsangriff sind in Aurich einem Zeitungsbericht zufolge sieben Schafe getötet worden, vier wurden schwer verletzt. Zwei Schafe mussten wegen ihrer schweren Verletzungen getötet werden. Die Spurenlage deute auf einen Wolfsübergriff hin, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer Niedersachsen der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“ (Dienstag). Demnach war es am vergangenen Freitag zu dem Angriff gekommen. Auf der vier Hektar großen Weide waren 26 Schafe. Es handelte sich dem Bericht zufolge um den zweiten Angriff im Ortsteil Tannenhausen in diesem Jahr.

Bei einem mutmaßlichen Wolfsangriff sind in Aurich einem Zeitungsbericht zufolge sieben Schafe getötet worden, vier wurden schwer verletzt. Zwei Schafe mussten wegen ihrer schweren Verletzungen getötet werden. Die Spurenlage deute auf einen Wolfsübergriff hin, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer Niedersachsen der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“ (Dienstag). Demnach war es am vergangenen Freitag zu dem Angriff gekommen. Auf der vier Hektar großen Weide waren 26 Schafe. Es handelte sich dem Bericht zufolge um den zweiten Angriff im Ortsteil Tannenhausen in diesem Jahr.

Der Schäfer hatte seine Tiere mit einem sogenannten Wolfsschutzzaun geschützt. Dieser entspreche den Herdenschutz-Vorgaben, sagte der Sprecher. Auf welche Weise der Wolf - oder auch die Wölfe - auf die Weide gelangt seien, werde noch untersucht. An den toten Schafen wurden DNA-Proben genommen. Für den Schäfer war es laut Bericht der dritte Angriff auf seine Schafe.

© dpa-infocom, dpa:240416-99-690968/2 (dpa)