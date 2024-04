Wathlingen (dpa/lni). Ein älterer Mann verliert einen Schuh und stürzt auf die Straße. Ausgerechnet sein Bruder übersieht ihn und es kommt zu einem tragischen Unfall.

Bei einem tragischen Unfall im Kreis Celle hat ein 78-jähriger Mann seinen Bruder mit dem Auto überrollt und dabei tödliche Verletzungen zugefügt. Der 80-Jährige starb am Sonntagabend in einer Klinik, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach den Erkenntnissen der Ermittler war der ältere Mann am Vormittag beim Überqueren einer Straße auf die Fahrbahn gestürzt, nachdem er seinen Schuh verloren hatte. Der jüngere Bruder war kurz zuvor mit seinem Wagen von einem Grundstück in der Nähe losgefahren, übersah den am Boden Liegenden und überfuhr ihn.

© dpa-infocom, dpa:240415-99-683090/3 (dpa)