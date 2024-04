Leverkusen. Die Zeit von Naby Keita bei Werder Bremen scheint vorzeitig zu Ende zu gehen. Nach dem Eklat von Leverkusen ist kaum vorstellbar, dass er noch einmal für die Grün-Weißen spielt.

Der frühere Liverpool-Star Naby Keita steht bei Werder Bremen vor dem Aus. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich am Sonntag geweigert, beim Auswärtsspiel in Leverkusen zum Kader zu gehören, nachdem er erfahren hatte, dass er trotz zahlreicher Ausfälle nicht in der Startelf steht. Keita war daraufhin nicht mit nach Leverkusen gereist und nach Hause gefahren.

„Die Aktion sagt alles, da muss ich nicht mehr viel zu sagen“, sagte Werder-Coach Ole Werner nach der Begegnung sichtlich sauer. „Da kann sich jeder sein Bild machen, meins habe ich mir gebildet. Natürlich ist das nichts, was mit Teamsport zu tun hat.“ Werner kündigte eine Erklärung des Clubs zu den Vorfällen für diesen Montag an.

Eine Suspendierung von Keita gilt als wahrscheinlich. „Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen“, hatte Bremens Fußballchef Clemens Fritz bereits vor der Partie gesagt, in der sich Bayer Leverkusen durch ein 5:0 den ersten Meistertitel der Club-Geschichte sicherte.

Keita war im vergangenen Sommer als Königstransfer zu Werder gewechselt und hatte an der Weser eine große Euphorie entfacht. Auch wegen zahlreicher Verletzungen konnte der Nationalspieler von Guinea die Erwartungen aber nicht erfüllen und kam nur auf fünf Einsätze in der Bundesliga.

Via Instagram äußerte sich Keita, dessen Vertrag bis Sommer 2026 läuft, am Sonntag zu den Vorkommnissen. „Seit Beginn meiner Karriere hatte ich überall, wo ich war, nie Probleme mit der Disziplin und habe immer versucht, ein Vorbild zu sein. Ich werde daher nicht akzeptieren, dass jemand dieses Bild trübt“, schrieb Keita. Er habe immer „selbstlos und professionell“ gearbeitet.

© dpa-infocom, dpa:240415-99-678852/2 (dpa)