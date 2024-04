Leverkusen. Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso setzt gegen Werder Bremen auf Rotation. In der Partie, in der die Rheinländer die erste deutsche Fußballmeisterschaft ihrer Vereinsgeschichte perfekt machen können, sitzt Nationalspieler Florian Wirtz zunächst auf der Bank. Auch die beiden Außenbahnspieler Alejandro Grimaldo und Jeremie Frimpong spielen nicht von Beginn an. Erstmals in diesem Jahr steht dafür Mittelstürmer Victor Boniface in der Anfangsformation. „Wir haben gesagt, alle Spieler sind wichtig für die Mannschaft und müssen bereit sein“, sagte Alonso beim Streamingdienst DAZN zu der Rotation. Bei einem Sieg gegen Werder würde der Leverkusener Titel feststehen.

