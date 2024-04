Hannover (dpa/lni). Wegen des Hannover Marathons hat die Stadt 296 Fahrzeuge abschleppen lassen. Das diene der Streckensicherung, teilte ein Sprecher der Stadt am Sonntag mit. Im vergangenen Jahr seien es 314 Fahrzeuge gewesen. In der Stadt sind wegen des Marathons an diesem Sonntag zahlreiche Straßen gesperrt, und es gibt ein generelles Halteverbot entlang der Strecke. Die Stadt hatte im Vorfeld entsprechende Schilder aufgestellt. Mehr als 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten laut der Stadt beim Hannover Marathon in verschiedenen Disziplinen.

Wegen des Hannover Marathons hat die Stadt 296 Fahrzeuge abschleppen lassen. Das diene der Streckensicherung, teilte ein Sprecher der Stadt am Sonntag mit. Im vergangenen Jahr seien es 314 Fahrzeuge gewesen. In der Stadt sind wegen des Marathons an diesem Sonntag zahlreiche Straßen gesperrt, und es gibt ein generelles Halteverbot entlang der Strecke. Die Stadt hatte im Vorfeld entsprechende Schilder aufgestellt. Mehr als 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten laut der Stadt beim Hannover Marathon in verschiedenen Disziplinen.

Grundsätzlich bemühe sich die Stadt, vor dem Abschleppen die Halterinnen und Halter der Fahrzeuge zu ermitteln, damit diese ihr Fahrzeug noch selbst wegfahren können, teilte der Sprecher weiter mit. Es sei jedoch schwierig, die Personen zu erreichen, da viele mit ihrer Telefonnummer nicht im Telefonbuch verzeichnet seien.

© dpa-infocom, dpa:240414-99-669374/2 (dpa)