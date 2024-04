Hannover (dpa/lni). Vor dem Fußball-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 gibt es aktuell nur einen Profi, der schon für beide Clubs spielte. Genau der droht das brisante Derby am Sonntag zu verpassen.

Hannover 96 droht vor dem Zweitliga-Derby bei Eintracht Braunschweig ausgerechnet der Ausfall von Havard Nielsen. Der 30 Jahre alte Norweger ist vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) der einzige Profi beider Teams, der schon für beide niedersächsischen Rivalen spielte.

„Hinter Havard Nielsen steht ein großes Fragezeichen. Er ist heute zwar im Training gewesen. Er hat aber Probleme am Sprunggelenk. Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt“, sagte 96-Trainer Stefan Leitl am Freitag.

Nielsen spielte von Januar 2014 bis Juni 2015 für die Braunschweiger und schoss beim Bundesliga-Derby im April 2014 ein Tor gegen Hannover. 2022 wechselte er zusammen mit Leitl von der SpVgg Greuther Fürth zu den 96ern und traf in der vergangenen Saison beim 1:1 in Hannover gegen die Eintracht. „Derby-Spiele sind immer etwas Außergewöhnliches. Ich habe des Öfteren in Derbys und gegen ehemalige Clubs getroffen. Es wäre schön, wenn es wieder klappt“, sagte der Stürmer erst in dieser Woche.

Bis zu sieben Spieler drohen dem Tabellenfünften und Hinspiel-Sieger aus Hannover am Sonntag zu fehlen. Dazu zählen neben Nielsen noch weitere potenzielle Stammspieler wie Enzo Leopold, Sebastian Ernst und der vor der Saison auch von den Braunschweigern umworbene Andreas Voglsammer.

Dennoch glaubt Trainer Leitl fest an sein Team: „Weil wir überzeugt von uns sind, weil wir an unsere Stärken glauben, weil wir fünfmal in Folge nicht verloren haben und weil wir das viertbeste Team der Rückrunde sind. Deshalb können wir mit Selbstvertrauen und Überzeugung in dieses Spiel gehen“, sagte er.

© dpa-infocom, dpa:240412-99-652749/2 (dpa)