Hannover (dpa/lni). Der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen geht in Niedersachsen weiter voran. Nach einem deutlichen Schub 2023 verkündet das Land nun einen weiteren Rekord.

Die größte Photovoltaik-Anlage auf einem Dach in Niedersachsen ist in Betrieb genommen worden. Sie wurde im Hafen von Brake an der Weser nördlich von Bremen auf zehn Lagerhallen montiert, wie das niedersächsische Energieministerium am Freitag mitteilte.

Die neue Anlage stehe beispielhaft für den Ausbau der Solarenergie in dem Bundesland, sagte Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne). 2023 habe sich die Zahl der Neuinstallationen von Photovoltaik (PV)-Anlagen auf Dächern in Niedersachsen mehr als verdoppelt.

Die neue Anlage in Brake produziere mit rund 30.000 Solarmodulen 12 Megawatt Leistung. Das Hafendienstleister-Unternehmen J. Müller will damit rund 34 Prozent des eigenen Strombedarfs decken.

Die neue Anlage trage zudem dazu bei, dass die niedersächsischen Häfen bis 2035 klimaneutral werden, sagte Meyer. Er betonte: „Solarmodule sind ein wichtiger Teil unserer Energiewende“. Allein auf Industriedachflächen mit über 5000 Quadratmetern gibt es laut einer Studie noch Platz für PV-Anlagen mit zusammen ungefähr 3 Gigawatt Leistung, wie der Energieminister sagte.

Bereits zu Jahresbeginn hatte Niedersachsen mitgeteilt, dass 2023 PV-Anlagen mit einer Leistung von zusammen circa 1,4 Gigawatt aufgebaut wurden. Das sei Rekord gewesen, nachdem es 2022 noch etwa 0,6 Gigawatt gewesen seien. Bis zum Jahreswechsel erzeugten alle Anlagen in dem Bundesland rund 7 Gigawatt. Gut 60 Prozent der Systeme waren bei privaten Haushalten installiert.

