Dörpen (dpa/lni). Auf einem Tankstellengelände in Dörpen im Landkreis Emsland ist ein Lastwagen ausgebrannt. Der Fahrer des Lkw habe während der Fahrt am Freitagmorgen eine Fehlermeldung in seinem Display bemerkte, teilte die Polizei mit. Daraufhin fuhr er den Parkplatz einer Tankstelle an. Dabei schaltete sich den Angaben zufolge der Motor des Lasters ab, und kurze Zeit später habe das Zugfahrzeug in Flammen gestanden. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Laster. Die Tankstelle blieb unbeschädigt. Warum das Feuer ausbrach, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

