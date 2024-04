Hildesheim (dpa/lni). Ein Wolf ist auf der Autobahn 7 nördlich von Hildesheim ums Leben gekommen. Ein 37 Jahre alter Autofahrer habe das Tier am Freitagmorgen zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Autobahndreieck Hannover-Süd mit seinem Wagen erfasst, teilte die Polizei mit. Der Wolf verendete, der 37-Jährige blieb unverletzt. Die Autobahn in Richtung Hannover musste nach der Kollision zwischenzeitlich gesperrt werden, um das tote Tier zu bergen. Ein Wolfsberater wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

© dpa-infocom, dpa:240412-99-650177/2 (dpa)