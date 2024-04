Bremen (dpa/lni). Am Flughafen in Bremen wurden drei Reisende erwischt, die goldene Armreifen am Zoll vorbeischmuggeln wollten. Eine 31-jährige Frau habe den Schmuck bei einer Kontrolle an ihrem Arm unter einer langen Stulpe versteckt, teilte der Zoll am Freitag mit. Erst als einer der Beamten sie aufforderte, die Stulpe abzunehmen, entdeckten sie das Gold im Wert von rund 3800 Euro.

Am Flughafen in Bremen wurden drei Reisende erwischt, die goldene Armreifen am Zoll vorbeischmuggeln wollten. Eine 31-jährige Frau habe den Schmuck bei einer Kontrolle an ihrem Arm unter einer langen Stulpe versteckt, teilte der Zoll am Freitag mit. Erst als einer der Beamten sie aufforderte, die Stulpe abzunehmen, entdeckten sie das Gold im Wert von rund 3800 Euro.

Ein 56 Jahre alter Mann versuchte ebenfalls mit seinem rund 1700 Euro teuren Goldarmreif am Zoll vorbeizukommen, ohne ihn anzumelden. Auch hier bemerkten die Beamten den Schmuggel. Schließlich erwischten sie noch eine 60 Jahre alte Frau, die mit Goldschmuck im Wert von etwa 2200 Euro an der Kontrolle vorbeiging, ohne die Einfuhrabgaben zu bezahlen. Gegen alle drei wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet. Nach Angaben des Zolls sei durch die drei Ermittlungserfolge am Ende der vergangenen Woche ein Steuerschaden von rund 1600 Euro verhindert worden.

